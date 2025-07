PSG - OM : La folle théorie de ce rappeur marseillais !

La victoire du PSG en Ligue des champions n’a pas fait que des heureux, surtout à Marseille. Interrogé sur cette première étoile parisienne, le rappeur et fervent supporter de l’OM, Soprano, a réagi avec humour sur les ondes de RMC. L’artiste a même lancé une théorie loufoque autour d'une certaine intelligence artificielle…

Ça fait maintenant plusieurs semaines que le PSG a remporté la Ligue des champions. Un trophée tant attendu pour les supporters de la capitale, mais qui a pu faire grincer des dents certains fans de l’OM . Car si les Marseillais sont toujours « à jamais les premiers », ils ne sont désormais plus les seuls.

«Ne croyez pas ce que vous voyez !»

Interrogé au micro de RMC, le rappeur marseillais et grand fan de l’OM, Soprano, s’est confié sur cette victoire du PSG et a avancé, non sans ironie, une théorie pour le moins farfelue :

« Je pense que c’est ChatGPT qui nous a fait croire ça. Vous avez regardé la télé ? C’est une IA, ne croyez pas ce que vous voyez ! »