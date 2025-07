OM : Un malaise est annoncé sur le mercato !

En quête d’un latéral droit, l’OM multiplie les pistes pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Si l’intérêt pour Sacha Boey est bien réel, les négociations avec le Bayern Munich sont compliquées, les positions des deux clubs étant très éloignées. Le club phocéen garde également un œil sur Timothy Weah pour cette zone de jeu.

Alors que le mercato a commencé depuis plusieurs semaines, l’OM ne traîne pas et a déjà officialisé plusieurs recrues : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Cependant, les dirigeants marseillais ne comptent pas s’arrêter là et veulent toujours améliorer l’effectif de Roberto De Zerbi. À la recherche d’un latéral droit pour concurrencer Amir Murillo, l’OM serait en négociation avec le Bayern Munich pour s’attacher les services de Sacha Boey. Arrivé en janvier 2024 en Bavière et sous contrat jusqu’en 2028, un départ du Français ne serait pas vu d’un mauvais œil par les dirigeants allemands, qui souhaitent toutefois en tirer un bon prix après l’avoir acheté pour 30 M€ à Galatasaray.