Kylian Mbappé, la catastrophe à 11M€ !

Pierrick Levallet

Depuis juillet dernier, Kylian Mbappé n’est pas seulement un joueur du Real Madrid. L’attaquant de 26 ans est également actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Le club normand fait toutefois face à un déficit économique de 11M€, ce qui a engendré les résultats catastrophiques et la relégation en National à l’issue de la saison.

Kylian Mbappé n’est plus seulement un joueur. Depuis juillet dernier, la star du Real Madrid a également récupéré la casquette de propriétaire d’un club. L’attaquant de 26 ans est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen en rachetant 80% des parts pour 20M€. L’objectif était clair : faire remonter le club normand le plus vite possible en Ligue 1.

Un déficit de 11M€ à l'origine de la catastrophe pour le SM Caen ? Seulement, rien ne s’est passé comme prévu. Comme le rapporte SPORT, le Stade Malherbe de Caen fait face à un déficit structurel de l’ordre de 11M€. Et ce problème économique a engendré les résultats catastrophiques menant à la relégation en National à l’issue de la saison. Les choix faits par le clan Kylian Mbappé n’ont pas aidé non plus le club à remonter la pente.