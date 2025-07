Kylian Mbappé, le mariage que personne n’a vu venir !

Face au forfait de Kylian Mbappé pour les trois premiers matchs de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a trouvé une solution inattendue. Xabi Alonso a fait confiance à Gonzalo Garcia, qui s’est montré particulièrement à son avantage. Le coach espagnol n’a d’ailleurs pas écarté l’idée d’une association entre les deux attaquants à l’avenir.

Gonzalo Garcia fait sensation au Real Madrid

Et depuis le début de la compétition, le jeune buteur espagnol fait sensation au Real Madrid. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 4 matchs, Gonzalo Garcia semble déjà avoir conquis son monde chez les Merengue. Il devrait donc être amené à avoir un rôle plus important la saison prochaine. Xabi Alonso n’a d’ailleurs pas écarté l’idée d’une association entre l’attaquant de 21 ans et Kylian Mbappé à l’avenir.