PSG : Catastrophe à l’étranger, le transfert de Barcola est annoncé !

Alexis Brunet

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la prolongation de contrat de Bradley Barcola au PSG n’avance pour le moment pas. Liverpool serait très intéressé à l’idée de récupérer le Français qui pourrait arriver dès cet hiver en Angleterre. En effet, les Reds auraient coché le nom du Parisien pour remplacer Alexander Isak, blessé pendant un long moment.

La saison dernière, Bradley Barcola a donné pleine satisfaction au PSG en inscrivant 21 buts et en délivrant 21 passes décisives. Des performances de qualité qui ont persuadé le club de la capitale d’offrir une prolongation de contrat à l’attaquant. Malheureusement, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les discussions n’avancent pas très bien.

Liverpool pense à Barcola Bradley Barcola pourrait donc ne pas prolonger au PSG et plus que ça, il pourrait même s’en aller. En effet, selon les informations de CaughtOffside, Liverpool penserait à le faire venir dès cet hiver pour remplacer Alexander Isak qui s’est sérieusement blessé dernièrement lors du match contre Tottenham et qui sera éloigné des terrains pendant de longs mois.