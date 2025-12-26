Thauvin : Ménès annonce un transfert «inattendu» !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a fait son retour en Ligue 1. Passé par l'OM, l'international français a été transféré de l'Udinese au RC Lens. Ayant cité le nom de Florian Thauvin dans son équipe type de la mi-saison, Pierre Ménès a affirmé que son rapatriement en France était une surprise.

Lors du dernier mercato estival, Florian Thauvin a quitté l'Udinese. En effet, le milieu offensif de 32 ans a été transféré au RC Lens, et ce, pour une somme proche de 6M€.

Mercato : Thauvin a signé au RC Lens l'été dernier Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès est revenu sur l'arrivée de Florian Thauvin au RC Lens. D'après le journaliste français, le retour de l'ancien pensionnaire de l'OM en Ligue 1 est une surprise.