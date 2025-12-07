Florian Thauvin en couple : Sa relation inattendue !

Pierrick Levallet

Florian Thauvin réalise une première partie de saison convaincante avec le RC Lens. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives, l’international français est l’un des artisans de cette place de leader de Ligue 1 tenue par les Sang et Or. Le joueur de 32 ans est d’ailleurs revenu sur sa relation avec Ruben Aguilar, qu’il a connu bien avant de débarquer dans le Nord.

Florian Thauvin, sa relation «fusionnelle» avec Ruben Aguilar Mais si Florian Thauvin se montre aussi performant, c’est aussi en partie parce qu’il s’entend bien avec ses coéquipiers. Le joueur de 32 ans a notamment noué une relation forte avec Ruben Aguilar. Pour Téléfoot, l’ancien de l’OM est revenu sur son « couple fusionnel » qu’il forme avec le latéral droit du RC Lens.