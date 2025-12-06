Thauvin - PSG : C'est déjà le fiasco !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG reçoit le Stade Rennais au Parc des princes. Malheureusement, même en cas de victoire, les Parisiens ne seront pas leaders de Ligue 1. En effet, cette place est occupée par le RC Lens, qui s’est imposé un peu plus tôt 2-1 face à Rennes, notamment grâce à un nouveau but de Florian Thauvin.

Le début de saison du PSG est loin d’être un long fleuve tranquille. Perturbé par une avalanche de blessures, le club de la capitale n’arrive pas encore à afficher son plein potentiel et cela se voit. Les Parisiens comptent déjà deux défaites, dont la dernière en date face à l’AS Monaco le week-end dernier (1-0).

Le PSG ne sera pas leader de Ligue 1 en cas de victoire Le PSG doit donc retrouver le chemin de la victoire et pour y arriver il devra venir à bout du Stade Rennais qui se présente ce samedi soir au Parc des princes. Toutefois, même en cas de victoire, les Parisiens ne seront pas premiers de Ligue 1 car cette place est occupée par le RC Lens qui est venu à bout du FC Nantes plus tôt sur le score de 2-1. Les Lensois possèdent actuellement quatre points d’avance sur l’équipe de Luis Enrique.