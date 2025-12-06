Zinedine Zidane tient sa promesse : Le moment inoubliable

Numéro 1 de l'arbitrage français durant de longues années, Gilles Veissière a vécu un moment inoubliable en 2004, au terme de sa dernière rencontre de Ligue des champions dirigée, lorsque Zinedine Zidane a tenu sa promesse en lui offrant son maillot. Un moment sur lequel il est revenu dans les colonnes de L’Équipe.
Joueur légendaire de l’équipe de France, Zinedine Zidane compte un nombre incalculable d’admirateurs, y compris dans le monde du football. Il n’est pas rare de voir des joueurs déclarer leur flamme pour leur idole, à l’instar de Kylian Mbappé, aujourd’hui capitaine des Bleus et joueur du Real Madrid, comme Zizou en son temps. Ancien numéro 1 de l'arbitrage français durant de longues années, Gilles Veissière était également un fan de Zidane.
La demande faite à Zidane durant un match
Interrogé par L’Équipe, Gilles Veissière, aujourd’hui âgé de 66 ans, est revenu sur l’une de ses rencontres avec Zinedine Zidane. « En octobre 2004, lors de Real Madrid - Dynamo Kiev, je demande à Zidane : "Zinédine, c'est mon dernier match de Ligue des champions, est-ce que je pourrais échanger ma chemise contre votre maillot ?" Il me dit "Monsieur Veissière avec grand plaisir." Mais il est remplacé avant la fin… », s’est souvenu le Français.
« Zinédine est là, il vous attend… »
Et de conclure : « Florentino Pérez vient dans mon vestiaire, champagne, cadeaux, remerciements pour la carrière... Tout le monde s'en va... Et en passant devant le vestiaire du Real, le préposé me dit "Zinédine est là, il vous attend"... Il avait mis son maillot dans un petit sac vert tout simple. On s'est assis et on a discuté de choses simples. C'est le plus beau moment humain de ma carrière »