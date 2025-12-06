Zinedine Zidane tient sa promesse : Le moment inoubliable

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Numéro 1 de l'arbitrage français durant de longues années, Gilles Veissière a vécu un moment inoubliable en 2004, au terme de sa dernière rencontre de Ligue des champions dirigée, lorsque Zinedine Zidane a tenu sa promesse en lui offrant son maillot. Un moment sur lequel il est revenu dans les colonnes de L’Équipe.

Joueur légendaire de l’équipe de France, Zinedine Zidane compte un nombre incalculable d’admirateurs, y compris dans le monde du football. Il n’est pas rare de voir des joueurs déclarer leur flamme pour leur idole, à l’instar de Kylian Mbappé, aujourd’hui capitaine des Bleus et joueur du Real Madrid, comme Zizou en son temps. Ancien numéro 1 de l'arbitrage français durant de longues années, Gilles Veissière était également un fan de Zidane.

La demande faite à Zidane durant un match Interrogé par L’Équipe, Gilles Veissière, aujourd’hui âgé de 66 ans, est revenu sur l’une de ses rencontres avec Zinedine Zidane. « En octobre 2004, lors de Real Madrid - Dynamo Kiev, je demande à Zidane : "Zinédine, c'est mon dernier match de Ligue des champions, est-ce que je pourrais échanger ma chemise contre votre maillot ?" Il me dit "Monsieur Veissière avec grand plaisir." Mais il est remplacé avant la fin… », s’est souvenu le Français.