Estelle Denis en couple : Raymond Domenech remplacé par un autre sportif !

En couple avec Raymond Domenech durant de longues années, Estelle Denis a retrouvé l'amour au bras du navigateur Marc Thiercelin. Il y a quelques mois, l’animatrice de RMC qui fête ses 49 ans ce samedi avait levé le voile sur cette belle histoire qui dure depuis trois ans.
Visage du foot pendant de longues années sur M6, Estelle Denis était également connue du grand public pour être la compagne de Raymond Domenech, à la tête de l’équipe de France entre 2004 et 2010. Une belle histoire d’amour longue de près de quinze ans qui a vu la naissance de deux enfants, Merlin (né en juillet 2007) et de Victoire (née en juillet 2004), avant leur séparation en 2020. Depuis, Estelle Denis a retrouvé l’amour.
« J’ai été séduite »
C’est au bras de Marc Thiercelin que l’animatrice, fêtant ses 49 ans en ce 6 décembre, vit sa nouvelle idylle depuis 2022. En septembre dernier, elle s’était prononcée sur sa romance avec le navigateur de 65 ans. « Quand j’ai rencontré Marc, je l’ai d’abord trouvé très beau. J’ai été séduite par ce mélange de force très masculine, telle qu’on l’imagine chez un marin, et de grande sensibilité. J’aimais aussi qu’on… ne soit pas d’accord sur grand-chose », confiait Estelle Denis auprès de Gala.
«Il y a un côté très léger »
« Estelle est un vrai personnage, confiait pour sa part Marc Thiercelin dans les colonnes de l’hebdomadaire. Elle a une passion du jeu que je n’ai pas, du poker aux puzzles. Je suis admiratif de l’intelligence spécifique qu’elle développe sur les domaines qui l’intéressent. C’est aussi quelqu’un qui va de l’avant. J’ai longtemps été la locomotive. Aujourd’hui, je le suis un peu moins. C’est Estelle le moteur et, au fond, ça me va bien. »
Ensemble, le couche lâche prise. « Dans une relation à 25 ans, on pense à vivre ensemble, à faire des enfants, à construire une carrière. Après 45 ans on est plus là pour construire mais pour profiter, il y a un côté très léger », philosophait-elle dans Gala, ajoutant que cette union était approuvée par ses enfants : « Victoire et Merlin me voient heureuse et c'est tout ce qui leur importe ».