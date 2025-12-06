OM : Un champion du monde balance sur ses échanges privés avec De Zerbi !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a décidé de faire son retour en France en s’engageant avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Au sein du club phocéen, le défenseur central a fait la découverte de Roberto De Zerbi et cela se passe plutôt bien avec le coach italien, qui est très pointilleux selon l’ancien Lillois.

Dernièrement, de nombreux champions du monde ont fait leur retour en Ligue 1. C’est le cas d’Olivier Giroud à Lille, de Florian Thauvin à Lens ou bien encore de Benjamin Pavard à l’OM. Le défenseur central s’est engagé avec le club phocéen sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat fixée à 15M€.

Pavard balance sur De Zerbi En rejoignant l’OM, Benjamin Pavard est désormais entraîné par Roberto De Zerbi. Pour La Voix du Nord, le défenseur central a accepté de s’exprimer sur son coach, qui est visiblement quelqu’un de très pointilleux. « Il est au détail près. Il aime le beau jeu. Quand on voit ce qu’on fait, on comprend ce qu’il veut, même si on ne fait pas tout bien. Il est vraiment pointilleux. Humainement, il est très proche des joueurs, passionné. J’aime le fait qu’il vienne nous dire en face ce qu’il veut. J’ai 29 ans, je veux qu’on me parle comme un grand. J’ai encore à apprendre. »