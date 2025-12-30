Kylian Mbappé dit stop : Tensions au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une coupure de quelques jours, les joueurs de Xabi Alonso étaient de retour à Valdebebas ce mardi où l'entraînement a été ouvert au public. Kylian Mbappé y a pris part, mais semble être touché au niveau du genou. De quoi installer des craintes à tous les étages au Real Madrid...

Depuis le 20 décembre dernier, les joueurs du Real Madrid étaient en break de par la traditionnelle coupure hivernale en Espagne. En cette période de fêtes de fin d'année, Kylian Mbappé a donc pu se rendre au Maroc afin de suivre plusieurs matchs de la Coupe d'Afrique des nations avant d'effectuer son retour dans la capitale espagnole.

Entraînement ouvert au public au Real Madrid Ce mardi, à la veille de la Saint-Sylvestre, et à cinq jours de la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu, le Real Madrid a ouvert les portes de son centre d'entraînement au public. Les journalistes et socios du club merengue ont eu l'occasion d'assister à la séance de Xabi Alonso au cours de laquelle une alerte au sujet de Kylian Mbappé est à signaler.