Kylian Mbappé dit stop : Tensions au Real Madrid !

Après une coupure de quelques jours, les joueurs de Xabi Alonso étaient de retour à Valdebebas ce mardi où l'entraînement a été ouvert au public. Kylian Mbappé y a pris part, mais semble être touché au niveau du genou. De quoi installer des craintes à tous les étages au Real Madrid...
Depuis le 20 décembre dernier, les joueurs du Real Madrid étaient en break de par la traditionnelle coupure hivernale en Espagne. En cette période de fêtes de fin d'année, Kylian Mbappé a donc pu se rendre au Maroc afin de suivre plusieurs matchs de la Coupe d'Afrique des nations avant d'effectuer son retour dans la capitale espagnole.
Entraînement ouvert au public au Real Madrid
Ce mardi, à la veille de la Saint-Sylvestre, et à cinq jours de la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu, le Real Madrid a ouvert les portes de son centre d'entraînement au public. Les journalistes et socios du club merengue ont eu l'occasion d'assister à la séance de Xabi Alonso au cours de laquelle une alerte au sujet de Kylian Mbappé est à signaler.
Kylian Mbappé ressent une douleur au genou
Comme diverses vidéos le démontrent sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s'est un temps arrêté en plein entraînement en raison d'une diminution au genou. C'est en effet ce qu'a souligné le compte X : le Journal du Real. Alvaro Carreras est même venu le réconforter au terme d'une discussion entre l'attaquant du Real Madrid et un membre du staff de Xabi Alonso. Reste à savoir si ce n'est qu'une fausse alerte ou quelque chose de sérieux pour le meilleur buteur de la saison du Real Madrid...