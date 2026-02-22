Nouveau boss à Marseille, l’OM a trouvé la perle rare ?

Dernièrement, l’OM traverse malheureusement une grosse période d’instabilité. Roberto De Zerbi est déjà parti, et Medhi Benatia voulait en faire autant. Finalement le Marocain a été retenu par Frank McCourt, mais c’est Pablo Longoria qui pourrait prendre la porte, car son rôle a été restreint. Un nom a déjà été cité pour potentiellement remplacer le dirigeant espagnol, mais est-ce que cela est une bonne idée ? C’est notre sondage du jour !
Si l’été est souvent chaud du côté de l’OM, cette année l’hiver l’est aussi. Ces derniers temps, la tension est montée d’un cran à Marseille. Il y a eu tout d’abord le départ de Roberto De Zerbi alors que l’Italien était sous contrat jusqu’en 2027, puis l’épisode Medhi Benatia. Le dirigeant marseillais a publié un communiqué pour annoncer son départ du sud de la France, mais il est finalement resté au sein de la formation phocéenne après s’être entretenu avec Frank McCourt.
Longoria est fragilisé à l’OM
Medhi Benatia est donc toujours à l’OM et il en sort gagnant. En effet, l’ancien joueur de la Juventus de Turin a vu ses pouvoirs élargis au détriment de Pablo Longoria. Le président marseillais voit son influence décroître et, selon certaines sources, il penserait à quitter le sud de la France. Il serait même actuellement en négociations pour boucler son départ et le club phocéen va donc sans doute devoir se retrouver un nouveau boss. À noter que le dirigeant espagnol n’était pas présent à Brest vendredi soir lors de la défaite de l’OM (2-0).
Pauline Gamerre à la tête de l’OM ?
Avec le possible départ de Pablo Longoria, l’OM doit donc commencer à chercher un potentiel remplaçant pour le poste de président et le club phocéen pourrait trouver son bonheur du côté de la Ligue 2. En effet, selon les informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais penseraient à Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star, pour succéder à l’Espagnol. Le nom de la femme de 42 ans a souvent été cité du côté de Marseille et elle pourrait prochainement se rendre dans le sud de la France pour discuter avec les équipes de Frank McCourt, même si le clan de l’homme d’affaires américain a démenti tout contact pour le moment. Affaire à suivre…