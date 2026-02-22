Nouveau boss à Marseille, l’OM a trouvé la perle rare ?

La rédaction

Dernièrement, l’OM traverse malheureusement une grosse période d’instabilité. Roberto De Zerbi est déjà parti, et Medhi Benatia voulait en faire autant. Finalement le Marocain a été retenu par Frank McCourt, mais c’est Pablo Longoria qui pourrait prendre la porte, car son rôle a été restreint. Un nom a déjà été cité pour potentiellement remplacer le dirigeant espagnol, mais est-ce que cela est une bonne idée ? C’est notre sondage du jour !

Si l’été est souvent chaud du côté de l’OM, cette année l’hiver l’est aussi. Ces derniers temps, la tension est montée d’un cran à Marseille. Il y a eu tout d’abord le départ de Roberto De Zerbi alors que l’Italien était sous contrat jusqu’en 2027, puis l’épisode Medhi Benatia. Le dirigeant marseillais a publié un communiqué pour annoncer son départ du sud de la France, mais il est finalement resté au sein de la formation phocéenne après s’être entretenu avec Frank McCourt.

Longoria est fragilisé à l’OM Medhi Benatia est donc toujours à l’OM et il en sort gagnant. En effet, l’ancien joueur de la Juventus de Turin a vu ses pouvoirs élargis au détriment de Pablo Longoria. Le président marseillais voit son influence décroître et, selon certaines sources, il penserait à quitter le sud de la France. Il serait même actuellement en négociations pour boucler son départ et le club phocéen va donc sans doute devoir se retrouver un nouveau boss. À noter que le dirigeant espagnol n’était pas présent à Brest vendredi soir lors de la défaite de l’OM (2-0).