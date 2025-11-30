RC Lens : Le coup historique offert par l’OM et le PSG !

Après la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), l’OM a raté l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en concédant un match nul lors de la réception de Toulouse (2-2). Ce qui pourrait profiter au RC Lens qui, 21 ans après, a l’opportunité d’être leader du championnat pour la première fois.
Et si c’était finalement le RC Lens qui occupait la première place du classement à l’issue de la 14e journée de Ligue 1 ? Samedi en fin d’après-midi, le PSG a concédé sa deuxième faite de la saison en championnat contre l’AS Monaco (1-1) et quelques heures plus tard, l’OM a laissé échapper l’opportunité laissée par les Parisiens.
Le RC Lens premier ce dimanche ?
En cas de victoire lors de la réception de Toulouse, l’OM serait passé devant le PSG, mais a été tenu en échec par le TFC (2-2). C’est donc désormais le RC Lens qui peut être seul en tête de la Ligue 1 ce dimanche, si les Sang et Or parviennent à s’imposer face à Angers.
Une première depuis 21 ans
Ce qui n’est pas arrivé depuis bien longtemps au RC Lens. La dernière fois que le club lensois était premier au classement à l’issue d’une journée était au début de la saison 2004-2005, le 22 août. Après une victoire contre Istres (0-2), les Sang et Or avaient pris les rênes de la Ligue 1 et, 21 ans après, peuvent faire de même ce dimanche.