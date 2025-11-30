RC Lens : Le coup historique offert par l’OM et le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), l’OM a raté l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en concédant un match nul lors de la réception de Toulouse (2-2). Ce qui pourrait profiter au RC Lens qui, 21 ans après, a l’opportunité d’être leader du championnat pour la première fois.

Et si c’était finalement le RC Lens qui occupait la première place du classement à l’issue de la 14e journée de Ligue 1 ? Samedi en fin d’après-midi, le PSG a concédé sa deuxième faite de la saison en championnat contre l’AS Monaco (1-1) et quelques heures plus tard, l’OM a laissé échapper l’opportunité laissée par les Parisiens.

Le RC Lens premier ce dimanche ? En cas de victoire lors de la réception de Toulouse, l’OM serait passé devant le PSG, mais a été tenu en échec par le TFC (2-2). C’est donc désormais le RC Lens qui peut être seul en tête de la Ligue 1 ce dimanche, si les Sang et Or parviennent à s’imposer face à Angers.