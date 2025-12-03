PSG - OM : Une énorme surprise annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Profitant de la défaite du PSG contre l’AS Monaco (1-0) et le nul de l’OM face à Toulouse (2-2), le RC Lens a pris la tête de la Ligue 1, après sa victoire à Angers (1-2). Si la tâche s’annonce difficile, Tony Vairelles, champions en 1998 avec les Sang et Or, veut croire qu’ils peuvent réitérer cet exploit.

Personne ne s’y attendait, mais le RC Lens est l’actuel leader de la Ligue 1. En s’imposant sur la pelouse d’Angers (1-2) dimanche, les Sang et Or sont passés devant le PSG, battu par l’AS Monaco (1-0), et l’OM, tenu en échec par Toulouse (2-2). Pour Tony Vairelles, Pierre Sage et ses joueurs doivent désormais penser à cet objectif d’être sacrés champions de France.

« Ils sont capables j’en suis convaincu » « Bien sûr qu'il faut qu'il y ait cet objectif. Même si ça paraît improbable, même si en face vous avez les grosses écuries, même si les moyens financiers sont bien moins importants, il faut y penser. Vous savez, à l'époque où on a été champions, à la trêve, on était loin d'être dans les premiers. Et tout doucement, on a commencé à gravir les échelons. Et à un moment donné, on s'est tous réunis. On s'est dit, les gars, est-ce qu'on y croit ? Et bien sûr qu'on avait tous envie d'aller au bout. Mais même si vous n'allez pas au bout, au moins vous avez le droit d'y croire et de tout donner. Et ils sont capables j’en suis convaincu. Aujourd'hui, ils sont premiers en ayant battu Marseille, Strasbourg, Lille, des équipes en haut du tableau. Après, c'est sûr que quand vous avez le PSG comme concurrent c’est compliqué mais ça rend la chose encore plus belle », a confié le champion de France 1998 avec le RC Lens à RMC Sport.