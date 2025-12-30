Séparation avec Kylian Mbappé : C’est terminé !

Pierrick Levallet

Et si Franco Mastantuono quittait Kylian Mbappé cet hiver ? Pas vraiment indiscutable au Real Madrid ces derniers temps, l’international argentin aurait suscité l’intérêt de quelques clubs en Europe. Seulement, les dirigeants madrilènes ne compteraient pas se séparer du crack de 18 ans et auraient donc fermé la porte à un départ.

Si Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid depuis le début de saison, on ne peut pas en dire autant de Franco Mastantuono. L’international argentin n’est plus vraiment indiscutable dans le onze de Xabi Alonso ces derniers temps. Et sa situation aurait interpellé quelques clubs européens à l’approche du mercato hivernal.

Le Real Madrid dit non à un départ de Mastantuono Comme le rapporte MARCA, Franco Mastantuono aurait notamment tapé dans l’oeil de Naples. Les Azzurri auraient même demandé un prêt du crack de 18 ans. Mais le Real Madrid a rapidement mis fin aux rumeurs et a fermé la porte à un départ du compatriote de Lionel Messi en janvier. Sauf retournement de situation, l’ancien de River Plate terminera la saison chez les Merengue.