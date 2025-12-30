De Zerbi - OM : Coup de foudre à Marseille, la rupture va faire mal !

Amadou Diawara

Du haut de ses 18 ans, Robinio Vaz a déjà joué 19 matchs avec l'OM cette saison. Devenu le supersub de Roberto De Zerbi, le crack français pourrait tout de même changer d'air lors du mercato hivernal. En effet, les hautes sphères de l'OM serait disposée à vendre Robinio Vaz en cas d'offre intéressante.

Depuis le début de cette saison, Robinio Vaz est devenu le chouchou de Roberto De Zerbi. En effet, le coach de l'OM n'a pas hésité à utiliser la pépite de 18 ans ces derniers mois, ayant fait de lui son supersub.

OM : Robinio Vaz est le supersub de Roberto De Zerbi Ayant disputé 19 matchs depuis le début de cet exercice, Robinio Vaz a donné raison à Roberto De Zerbi de lui avoir fait confiance. En effet, le numéro 34 de l'OM a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 2025-2026. Malgré tout, Robinio Vaz pourrait quitter l'OM cet hiver.