Le PSG loupe le transfert «parfait», il balance tout !

Grand nom du football africain et ghanéen, Michael Essien a notamment explosé aux yeux de tous sous le maillot de l’OL puis de Chelsea. La carrière du milieu de terrain aurait toutefois pu être différente s’il avait rejoint… le PSG. Ancien directeur sportif du club de la capitale, Claude Le Roy a révélé avoir pensé à Essien dès 1997 sans pour autant que cela ne se concrétise.

Arrivé en France en 2000 à Bastia, Michael Essien aurait toutefois pu rejoindre l’Hexagone quelques années auparavant et ainsi connaitre une carrière différente. En effet, dès 1997, le PSG était sur les traces du milieu de terrain ghanéen. C’est Claude Le Roy, alors directeur sportif parisien, qui était derrière cet intérêt du PSG qui n’a toutefois pas abouti à un transfert.

« J’aurais voulu faire venir Essien » Michael Essien sous le maillot du PSG ? Ça aurait pu être possible. En effet, pour Carré, Claude Le Roy, ancien directeur sportif parisien, a raconté : « Il y a des joueurs que j’aurais pu ramener au PSG et ça ne s’est pas fait ? J’aurais voulu faire venir Essien. Ça s’est raté à très peu de chose. C’était en 1997 ».