«Il se drogue ?» : Un joueur du PSG fait halluciner le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé au PSG à l’hiver 2008 avec son compatriote Everton Santos, Williamis Souza n’a pas laissé un grand souvenir aux supporters parisiens. Il y a quelques années, Marcos Ceara, passé par la capitale entre 2007 et 2012, s’était souvenu de l'impression laissée par le Brésilien, encore considéré comme l’un des plus grands flops de l’histoire du club.

Alors que le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes, les supporters du PSG n’ont pas oublié les arrivées de Williamis Souza et Everton Santos en janvier 2008, deux joueurs censés aider le club à se relever en Ligue 1. Ces transferts sont bien entrés dans l’histoire du PSG, mais pour de mauvaises raisons puisque les Brésiliens restent encore considérés comme deux des plus grands fiascos du club.

« Souza passait ses nuits sur les jeux vidéo » Souza a disputé 17 matches sous le maillot du PSG, tandis que son compatriote Everton n’a disputé que trois rencontres. Si les supporters ont rapidement déchanté en voyant ces deux joueurs, le vestiaire a eu le même sentiment. « Souza, il était dingo ! », avait raconté en 2022 Marcos Ceara, passé par le PSG entre 2007 et 2012. « Il passait ses nuits sur les jeux vidéo et arrivait le matin avec les yeux défoncés. Les gars me demandaient : "Mais il fume quoi lui ? Il se drogue (rires) ? »