Lamine Yamal : Pactole à 200M€ sur le mercato !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Barcelonais n’a pas encore mis la main sur le Ballon d’or, mais cela devrait finir par arriver un jour. En attendant, l’international espagnol peut toutefois se vanter d’être le joueur avec la plus haute valeur marchande, lui qui est estimé à 200M€.

Le 22 septembre dernier, après une saison merveilleuse, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or chez lui à Paris. Juste derrière lui se classait alors un jeune joueur de 18 ans, qui pourrait bien lui succéder dans les années à venir : Lamine Yamal.

200M€ pour Lamine Yamal À seulement 18 ans, Lamine Yamal a réussi à se classer deuxième du Ballon d’or, ce qu’aucun joueur de cet âge n’avait réussi avant lui. Le Barcelonais semble donc être promis à une carrière exceptionnelle, d’autant plus qu’il est le joueur le plus valorisé du monde. L’international espagnol est estimé à 200M€ par le site spécialisé Transfermarkt.