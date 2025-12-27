Zidane aux Etats-Unis, «c’est dans un coin de ma tête…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de représenter les couleurs de l’Algérie plutôt que la France, Luca Zidane est actuellement avec les Fennecs pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Mais voilà que d’ici quelques mois, un plus grand rendez-vous est prévu : la Coupe du monde. Et le fils de Zinedine Zidane l’avoue, ce tournoi occupe déjà une partie de son esprit.

A l’été 2026, le rendez-vous est donné aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour les plus grandes nations afin de disputer la Coupe du monde. Un tournoi auquel participera l’Algérie, actuellement en pleine Coupe d’Afrique des Nations. Bien évidemment, les joueurs de Vladimir Petkovic sont pleinement concentrés sur ce tournoi au Maroc. Mais Luca Zidane, gardien des Fennecs et fils de Zinedine Zidane, l’a reconnu : le Mondial est dans un coin de sa tête.

« C’est la plus grande chose que tu puisses jouer » « La Coupe du monde ? Forcément, c’est dans un coin de ma tête. La première étape, c’est la Coupe d'Afrique. Après, c’est sûr qu’on a dans un coin de la tête la Coupe du monde. C’est la plus grande chose que tu puisses jouer. C’est dans un coin de ma tête », a ainsi confié Luca Zidane, gardien de Grenade et de l'Algérie, dans un entretien accordé à BeIN Sports.