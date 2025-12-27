Transferts à l’OM : La réponse cash après la grosse polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont quitté l’OM. N’étant plus désirés par Roberto De Zerbi, les deux joueurs ont alors pris une décision qui a fait énormément de bruit : rejoindre le Stade Rennais. La polémique a ainsi éclaté suite à la signature des deux anciens du FC Nantes. Pourtant, il n’y aurait pas de quoi à réagir de cette manière aux yeux de Giovanni Sio.

Valentin Rongier avait juré quand il était au FC Nantes : il signerait jamais au Stade Rennais. Pourtant, quelques années plus tard, le voilà bel et bien au sein de l’équipe d’Habib Beye à Rennes. En effet, lors du dernier mercato estival, Rongier a quitté l’OM pour rejoindre la formation bretonne, au même titre que Quentin Merlin, lui aussi un ancien des Canaris. Forcément, compte tenu de la rivalité entre les deux clubs, la polémique a éclaté et la colère des fans a rapidement résonné…

« Je le comprendrais s’ils avaient quitté Nantes pour aller directement à Rennes… » La polémique était-elle pour autant justifiée suite aux signatures de Valentin Rongier et Quentin Merlin à Rennes ? Pour So Foot, Giovanni Sio a pris position, expliquant alors concernant les deux anciens de l’OM : « Je suis passé par le Stade rennais, je connais les conditions de travail, les infrastructures, la ferveur… J’estime que c’est un très grand club de Ligue 1. Rongier et Merlin sont passés par l’OM, et ensuite, ils suivent leur carrière. Je ne pense pas qu’on puisse les juger là-dessus. Je le comprendrais s’ils avaient quitté Nantes pour aller directement à Rennes. Ça aurait été plus problématique quand on connaît la rivalité entre ces deux clubs. Mais là, c’est différent : ils n’ont pas été retenus par le coach à Marseille, et ils ont choisi ce qui était le mieux pour la suite. Je connais bien Valentin (Rongier), c’est quelqu’un de très mature, très professionnel… S’il part à Rennes, c’est parce qu’il sait que c’est un club ambitieux, avec lequel il va jouer le haut du classement. Quand ils ont signé, je savais qu’ils avaient fait le bon choix ».