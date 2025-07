Cristiano Ronaldo : Une polémique éclate après le drame !

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Diogo Jota est décédé. Victime d'un accident de voiture avec son frère, André Silva, l'ancien joueur de Manchester City est du Portugal a été enterré à Gondomar ce samedi. A la surprise générale, Cristiano Ronaldo était absent lors des funérailles. Alors qu'une polémique a éclaté, CR7 aurait préféré ne pas faire le déplacement pour que les regards ne soient pas tous braqués sur lui.

Ronaldo a manqué les funérailles de Jota

Marqué par le décès de Diogo Jota, ancien joueur de Manchester City et du Portugal, Cristiano Ronaldo a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux. « Cela n'a pas de sens, a écrit la star de l’équipe portugaise sur ses réseaux sociaux. Il y a quelque temps à peine nous étions ensemble en équipe nationale, tu venais juste de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et je leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous nous manquerez à tous », a posté la star portugaise de 40 ans. Malgré tout, Cristiano Ronaldo n'aurait pas assisté aux funérailles de Diogo Jota et d'André Silva.