PSG - Dembélé : La folle comparaison avec Messi et Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

La saison 2024-2025 a permis à Ousmane Dembélé de se révéler. Déjà connu pour ses qualités de percussion et de dribble, l’attaquant de 28 ans s’est montré à l’aise dans la finition lors de cet exercice. Le joueur du PSG est d’ailleurs l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2025. Et Gaël Clichy n’a pas manqué de le comparer à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Déjà reconnu sur la scène mondiale pour ses qualités de percussion et de dribble, Ousmane Dembélé en a bluffé plus d’un cette saison. Repositionné en faux 9 au PSG cet hiver, l’international français s’est révélé dans un rôle de buteur. L’attaquant de 28 ans ne s’était pourtant jamais vraiment montré à son avantage dans l’exercice depuis le début de sa carrière.

Dembélé a mis tout le monde d'accord avec le PSG Mais cette saison a tout changé. Alors qu’il n’avait jamais dépassé la barre des 14 buts, Ousmane Dembélé en a inscrit 33 toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2024-2025. Il a également délivré 15 passes décisives en 50 matchs. Artisan majeur du sacre historique du PSG en Ligue des champions, l’ancien du FC Barcelone est l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2025. Gaël Clichy s’est d’ailleurs permis une comparaison assez folle avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.