Mercato - PSG : La révélation de Dembélé sur sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG décidait de lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. Alors au FC Barcelone, le Français est arrivé à Paris moyennant 50M€. Deux ans plus tard, le numéro 10 parisien est au sommet de son art, auteur d’une saison remarquable d’un point de vue personnel et collectif avec cette victoire en Ligue des Champions. C’est d’ailleurs pour ça que Dembélé a signé au PSG.

Pendant 6 saisons au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a pas été vraiment en réussite, étant plombé notamment par de nombreuses blessures. Forcément, quand le PSG a décidé en 2023 de payer 50M€ pour le Français, ça en a intrigué plus d’un. Deux ans plus tard, ces doutes ont complètement disparu. En effet, cette saison, Dembélé a réalisé le meilleur exercice de sa carrière, étant devenu un buteur redoutable et ayant surtout été l’un des acteurs principaux du sacre du PSG en Ligue des Champions.

« J’ai signé au Paris Saint-Germain pour vivre des moments comme ceux-là » Le PSG ne doit donc aujourd’hui clairement pas regretter son investissement pour le transfert d’Ousmane Dembélé. D’ailleurs, à propos de sa signature avec le club de la capitale, le protégé de Luis Enrique a notamment confié pour PSG TV : « Je viens de vivre une saison historique, je m’attendais à vivre des moments comme ça en signant en 2023 ? Oui, c'est ce que je voulais. J'ai signé au Paris Saint-Germain pour vivre des moments comme ceux-là. Cette année a été exceptionnelle, collectivement et personnellement. C'est magnifique, mais on en veut encore plus. Quand on a goûté à ça… On en veut toujours plus ! ».