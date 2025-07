PSG : Dembélé, Rolex... La supercherie est confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cours de saison, Ousmane Dembélé avait révélé avoir parié des montres de luxe s'il réussissait une grosse saison. Le numéro 10 du PSG a brillé et il a été récompensé. En effet, le rappeur Sam's s'est notamment filmé en train de remettre une Rolex à Dembélé. Mais tout cela n'était qu'un piège et on en sait plus à ce sujet.

Il y a quelques semaines, on avait pu voir une vidéo sur les réseaux sociaux où Sam's offrait une Rolex à Ousmane Dembélé. Le résultat d'un pari pour récompenser le numéro 10 du PSG de sa saison ? Alors qu'on semblait le penser, la vérité était bien différente. En effet, tout cela n'était finalement qu'un piège orchestré par Sam's, rappeur, afin de promouvoir son EP.

« Dembélé était au courant de la supercherie ? Non » Invité par Oui Hustle, Sam's est revenu sur cette supercherie impliquant Ousmane Dembélé. Le rappeur a alors fait savoir : « Ousmane Dembélé était au courant de la supercherie ? Non. La Rolex offerte, c'était réel ? Oui. On était proche ? On se connait bien, très bien. On se respecte. Il me connait de l'époque où je faisais En attendant demain. Il se butait à ça. On a des gens très proches, son garde du corps, son meilleur ami ».