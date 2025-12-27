L’OM règle son transfert : Un joueur «à l’aéroport», la folle décision qui relance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui à la retraite, Jérémie Aliadière n’a connu qu’un club en Ligue 1, le FC Lorient. Mais l’ancien attaquant de 42 ans aurait pu connaître une aventure du côté de l’OM, intéressé à l’hiver 2014. Un dossier très avancé qui avait finalement capoté, à cause du principal intéressé…

Parfois, il suffit d’un détail pour faire capoter un transfert. Jérémie Aliadière est bien placé pour en parler, lui qui aurait pu débarquer à l’OM en janvier 2014. À cette époque, le club phocéen était intéressé par les services de l’attaquant évoluant au FC Lorient et qui s’apprêtait à fêter ses 31 ans. Un dossier qui est allé loin, mais Aliadière n’a jamais porté le maillot marseillais. Interrogé il y a quelques mois par Sportsmole, il avait affiché ses regrets.

« J’étais sur le point d’enregistrer mes bagages et j’ai reçu un appel de mon agent… » « C’était si proche que j’étais à l’aéroport. J’étais sur le point d’enregistrer mes bagages et j’ai reçu un appel de mon agent qui m’a dit : ‘Non, non, ne pars pas. Ce n’est pas encore fait.’ Ils devaient vendre un joueur pour que je vienne », s’était remémoré Jérémie Aliadière, faisant référence à Saber Khalifa, qui prendra la direction du Club africain en Tunisie.