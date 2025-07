McCourt - OM : Le malaise avec le PSG

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, le football français connaît un déséquilibre financier marqué. À l’OM, Frank McCourt investit personnellement sans bénéficier des ressources d’un État. Jérôme Rothen souligne ce contraste dans Rothen s’enflamme, tandis que McCourt rappelle son engagement familial et émotionnel dans une interview au JDD.

«Il n’a pas les moyens des Qataris»

Après avoir salué les travaux de Frank McCourt à la tête de l’OM, Jérôme Rothen a expliqué que le milliardaire américain investit de sa poche, sans les fonds d’un État, contrairement au PSG :

« Donc on était là et on se dit que l’argent, il prend ça par-dessus la jambe, et certains ont même sorti qu’il serait pas loin de revendre le club si jamais ça se produisait. Et depuis quelques mois, on s’aperçoit qu’il n’a pas envie de lâcher le club, qu’il met son argent personnel tous les ans, il essaye de trouver une stratégie qui marche. Parce qu’en effet, il n’a pas les moyens des Qataris, pour faire référence à son interview de dimanche. Il cherche une stratégie, et il l’a trouvée l’année dernière, avec un changement de politique, avec des gens à l’intérieur du club qui ont changé. » explique le chroniqueur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.