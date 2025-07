OM : La déclaration d'amour venue du Real Madrid !

Actuellement en Suisse avec l'équipe de France, Maëlle Lakrar s'apprête à participer avec l'Euro féminin. Titulaire dans l'équipe de Laurent Bonadei, la défenseuse centrale du Real Madrid n'oublie toutefois pas d'où elle vient. Pour la joueuse de 25 ans, tout a réellement commencé du côté de l'OM. Un club particulier aux yeux de Lakrar.

Dans un entretien accordé à La Provence, Maëlle Lakrar a évoqué la place particulière qu'occupe l' OM dans son coeur. L'actuelle joueuse du Real Madrid a ainsi fait savoir : « C'était une évidence pour moi de débuter ma carrière à l'OM ? De base, je ne pensais pas faire du foot de haut niveau, moi j'étais dans un petit club à Salon de Provence. Ils m'ont recruté quand j'avais 15 ans et donc j'y suis allée parce que j'ai toujours supporté l'OM, mon frère. C'est un club que j'ai dans le coeur et c'est une fierté. Après, je suis allée à Montpellier, j'ai tracé ma route et désormais, j'en suis là ».

« Le bon choix de partir en Espagne et d'aller au Real »

Désormais donc au Real Madrid, Maëlle Lakrar a confié à propos de son aventure en Espagne : « Comment s'est faite l'acclimatation ? Déjà, je vis dans un autre pays. La culture est différente mais il fallait que je parte de Montpellier et que je passe un cap. Le Real a un jeu différent de celui auquel j'étais habitué : il y a plus de matchs, plus d'équipes dans le championnat, il faut tenir un rythme assez elevé. C'est vrai que parfois ça a été dur mentalement, en mars, j'ai dû enchainer 9 rencontres en un mois. Mais je pense avoir progressé cette année. Je me suis bien dans l'équipe, je pense que j'ai fait le bon choix de partir en Espagne et d'aller au Real ».