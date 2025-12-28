PSG - Nouveau projet à l'étranger : Achraf Hakimi dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la CAN, un débat est lancé avec la possibilité de voir la compétition se disputer tous les quatre ans, plutôt que tous les deux comme c'est le cas actuellement. Un projet totalement validé par Achraf Hakimi qui estime que c'est le meilleur moyen pour donner de la crédibilité au football africain.

A l'inverse de l'Euro ou de la Coupe du monde, la CAN se dispute tous les deux ans. Cependant, la CAF (Confédération Africaine de Football) aurait pour projet d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans, comme les autres grandes compétitions internationales. Un projet qui fait débat mais Achraf Hakimi a choisi son camp puisque le joueur du PSG valide totalement cette idée.

La CAN tous les 4 ans, Hakimi valide « La CAN tous les quatre ans. Je pense que c’est bien. J’ai écouté les coéquipiers des autres sélections. C’est bien d’avoir ça chaque 4 ans. Il y aura plus de hype, plus d’envie de venir la jouer », a-t-il lancé en conférence de presse avant de poursuivre.