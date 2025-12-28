PSG - Nouveau projet à l'étranger : Achraf Hakimi dit oui !

Depuis le début de la CAN, un débat est lancé avec la possibilité de voir la compétition se disputer tous les quatre ans, plutôt que tous les deux comme c'est le cas actuellement. Un projet totalement validé par Achraf Hakimi qui estime que c'est le meilleur moyen pour donner de la crédibilité au football africain.
A l'inverse de l'Euro ou de la Coupe du monde, la CAN se dispute tous les deux ans. Cependant, la CAF (Confédération Africaine de Football) aurait pour projet d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans, comme les autres grandes compétitions internationales. Un projet qui fait débat mais Achraf Hakimi a choisi son camp puisque le joueur du PSG valide totalement cette idée.
La CAN tous les 4 ans, Hakimi valide
« La CAN tous les quatre ans. Je pense que c’est bien. J’ai écouté les coéquipiers des autres sélections. C’est bien d’avoir ça chaque 4 ans. Il y aura plus de hype, plus d’envie de venir la jouer », a-t-il lancé en conférence de presse avant de poursuivre.
«Les gens respecteront plus le foot africain»
« Les supporters vont suivre ça. Pas comme chaque deux ans avec les mêmes têtes et donner moins de mérite au champion. Ca donnera plus de mérite au vainqueur. Et les gens respecteront plus le foot africain », ajoute Achraf Hakimi.