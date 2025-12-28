PSG : Une star sous le charme, l'annonce qui va faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La sélection sénégalaise compte quelques stars de premier rang telles que Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly pour ne citer qu'elles. Les deux internationaux expérimentés, respectivement âgés de 33 et 34 ans sont impressionnées par la fraîcheur et la maturité du jeune Ibrahim Mbaye qui fait déjà les beaux jours du Paris Saint-Germain.

Après avoir raflé un énième trophée avec le PSG, à savoir la Coupe intercontinentale des clubs, Ibrahim Mbaye (17 ans) a quitté le Qatar afin de rejoindre le Maroc. Le néo-international sénégalais vit sa première compétition avec les Lions de la Teranga. Contre le Bostwana (3-0) et la République Démocratique du Congo (1-1), l'ailier du PSG a signé deux entrées en jeu qui semblent avoir convaincu les siens.

«17 ans à ce niveau, c'est impressionnant» Au micro d'Afrik Foot après le nul concédé contre le Congo samedi, Sadio Mané n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ibrahim Mbaye. « 17 ans à ce niveau, c'est impressionnant. Comme je l'ai dit, il a un bel avenir devant lui. On va essayer de l'aider et de bien l'intégrer dans notre groupe pour qu'il puisse nous aider encore plus parce que c'est quand même un joueur exceptionnel ».