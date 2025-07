Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un coup de tonnerre !

Ayant souffert d'une gastro-entérite aigüe, Kylian Mbappé a manqué la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs. Remplacé par Gonzalo García lors de son absence, le numéro 9 du Real Madrid a fait son grand retour lors du huitième de finale face à la Juventus. Interrogés sur le prochain rendez-vous contre le Borussia Dortmund, plusieurs journalistes espagnols ont milité pour que Kylian Mbappé soit sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

«Je mettrais Gonzalo, il est meilleur physiquement»

Lors d'un entretien accordé à El Desmarque, Javier Herráez a milité pour que Gonzalo García soit titularisé à la place de Kylian Mbappé en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. « Qui doit être titulaire contre le Borussia Dortmund Kylian Mbappé ou Gonzalo García ? Je mettrais Gonzalo. Il l'a mérité et est meilleur physiquement », a affirmé le journaliste de la Cadena Ser. Interrogé par le même média, Javier Estepa (Marca) a également voté Gonzalo García, plutôt que Kylian Mbappé : « Je continuerais à faire confiance à Gonzalo, on ne peut pas lui couper les ailes maintenant ». Au contraire, C. A. Forjanes (AS) estime qu'on ne peut pas se passer d'un Kylian Mbappé. « Avec Kylian jusqu'au bout du monde. C'est comme ça, c'est comme ça », a-t-il déclaré. Même son de cloche du côté de Mario Cortegana (The Athletic) : « Ce que je pense que Xabi (Alonso) va faire, c'est mettre Mbappé. Quand on a le Soulier d'Or, il faut le mettre ». Reste à savoir quelle sera la décision du coach du Real Madrid.