Daniel Riolo : Son remplaçant arrive sur RMC ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 55 ans, Daniel Riolo est évidemment encore loin de la fin de sa carrière. Et pourtant, ces derniers mois, il a plusieurs fois évoqué une certaine forme de lassitude face aux nombreux changements dans son métier ainsi que dans la vision du football. «Je n’en ai plus pour très longtemps», a-t-il même assuré. Et RMC a peut-être déniché son successeur.

Avec le rachat du groupe par CMA CGM, RMC Sport a vu plusieurs journalistes quitter le navire ces derniers jours à l'image de Thibaut Giangrande, Nicolas Vilas, Jérôme Thomas ou encore Jean Rességuié. Plusieurs changements devraient donc intervenir cet été au sein de la radio, mais Daniel Riolo sera toujours là à la rentrée au micro de l'After Foot.

Riolo laisse planer le doute sur son futur Mais jusque quand ? La question peut se poser puisqu'en avril dernier, Daniel Riolo assurait qu'il ne comptait pas s'éterniser. « Je n’en ai plus pour très longtemps. À peine cinq ans », lâchait le journaliste de 55 ans au micro de l'After Foot. Une vision qu'il a confirmée et détaillée quelques semaines plus tard pour le podcast Sous la surface : « Depuis un an, je ne vais pas dire quelques mois, c’est un truc qui me travaille un peu. Je ne suis plus tout jeune et parfois il m’arrive un peu d’être angoissé ». Et surtout, Daniel Riolo a également confié auprès de Ouvre ton tel sur RMC qu'il était « prêt depuis longtemps » pour la retraite.