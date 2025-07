Grégoire Margotton - M6 : Le changement de dernière minute !

M6 rend la vie de TF1 difficile. La chaîne avait obtenu les droits pour la diffusion de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter le 31 mai dernier, et reste, pour l'instant, seul diffuseur des Coupes du monde de foot 2026, 2027, 2030. Voix emblématique de TF1, Grégoire Margotton a réagi à ces bouleversements dans le paysage audiovisuel sportif.

Sur la récente finale de Ligue des champions PSG-Inter, que TF1 n’a finalement pas pu diffuser, Margotton confie : « Le changement de diffuseur et, à l'inverse, le paquet qui tombe du ciel quand on ne l'attend pas, c'est ma vie depuis un moment. Cela ne m'a pas empêché de regarder la finale et de la trouver bien commentée (par Xavier Domergue et Antoine Kombouaré). Cette victoire du PSG est aussi une bonne nouvelle pour tout l'écosystème du foot, nous compris. »

Nouveau danger pour TF1 ?

Et la mauvaise série pourrait se poursuivre puisque M6 reste, à l’heure actuelle, le seul diffuseur des Coupes du monde 2026, 2027 et 2030. En attendant, il se satisfait de la finale de Coupe du monde des clubs le 13 juillet prochain et de l’Euro féminin dont le coup d’envoi sera donné mercredi soir. « En France, il y a eu enfin quelque chose de joyeux et de très football. On s'y fait comme on s'adapte lorsqu'on nous annonce au dernier moment qu'on commentera PSG-Atlético de Madrid (4-0, le 15 juin) et une finale de la Coupe du monde des clubs (le 13 juillet)… » a déclaré Margotton au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.