Kylian Mbappé, la séquence troublante

Égérie de Nike, Kylian Mbappé est le protagoniste de la dernière publicité de l’équipementier qui porte le nom de Kyller Instinct en lien avec son prénom. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France est le serial buteur qui envoie les gardiens dans un état de choc et de dépression chronique. Dans un ton d’épouvante, Mbappé est le diable qui recueille même le portier sur son brancard. Explications.

« Ce fut une fois de plus une performance époustouflante de l’homme qui ne peut pas s’arrêter de marquer. En dominant le terrain et en laissant l’opposition tremblante ». Voici la manière dont le journaliste a ouvert le bal à la radio dans la dernière publicité de Nike Football intitulée : Kyller Instinct : The Film, mettant en scène Kylian Mbappé. Par la suite, dans une ambulance, on aperçoit à la caméra un gardien dans un état de choc, ayant du mal à respirer et demandant quel était le score du match.