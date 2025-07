Stéphane Guy viré de Canal +, Pierre Ménès se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Licencié par Canal+ en 2020, Stéphane Guy a obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Paris, qui a annulé son licenciement. Une victoire symbolique pour le journaliste, qui n'exclut plus un retour sur la chaîne. Son ancien collègue Pierre Ménès a donné son avis sur cette possible réconciliation avec la maison-mère.

Entre Canal+ et Stéphane Guy, l’histoire semblait définitivement bouclée. Mais la justice en a décidé autrement. Licencié en 2020 pour avoir publiquement soutenu Sébastien Thoen — lui-même évincé après une parodie jugée déplacée — le commentateur a finalement vu la Cour d’appel de Paris annuler son licenciement.

La revanche de Stéphane Guy « La décision est annulée par la Cour d'appel de Paris. J'ai le droit d'être là ? Pour l'instant. A la rentrée, il faudra que je demande l'autorisation de Canal parce que je serai en train de commenter un match là-bas. Une pensée amicale à mon avocat, à mes côtés depuis tant d'années, et aussi, ça c'est moins drole, à mes camarades dans cette triste qui ont perdu leur emploi. Je n'étais pas tout seul dans l'affaire et eux n'ont pas été réintégrés. Grosse pensée à eux et vive la liberté d'expression. Je suis comment ? Je suis évidemment heureux, je suis très heureux de rentrer à la maison » avait réagi le journaliste, présent depuis le début de la saison sur La Chaîne L’Equipe.