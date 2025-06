Canal+ : De retour, Stéphane Guy sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2020, Canal+ avait pris une décision fracassante en actant le licenciement de Stéphane Guy. Mais voilà que ce mercredi, la Cour d'appel de Paris a décidé d'annuler cette décision concernant le journaliste. Le voilà ainsi qu'il va réintégrer la chaine cryptée. Une décision accueillie avec un grand bonheur par Stéphane Guy.

Voilà un retour auquel on ne s'attendait pas à Canal+. En effet, Stéphane Guy a vu son licenciement être annulé par la Cour d'appel de Paris. En conséquence, le journaliste va réintégrer la chaine cryptée, avec à la clé un très joli chèque d'ailleurs. « En prononçant la nullité du licenciement, la Juridiction a considéré que celui-ci n'aurait jamais dû être licencié et a en conséquence ordonné sa réintégration au sein de Canal. Elle a par ailleurs condamné Canal à lui verser un montant total d'un peu plus de 700 000 euros en termes de rappel de salaires notamment », expliquait ce mercredi, Me Khatchikian, avocat de Stéphane Guy.

« Il se réjouit de « rentrer à la maison Canal », sans ressentiment » Quid de la réaction de Stéphane Guy à cette décision rendue par la justice ? « Stéphane Guy est satisfait que justice lui ait été rendue et tient à saluer toutes les personnes qui ont partagé cette grande épreuve et celles qui lui ont manifesté leur soutien. Enfin il se réjouit de « rentrer à la maison Canal », sans ressentiment et avec la passion intacte de son métier », avait expliqué l'avocat du journaliste, qui a ensuite pris la parole un peu plus tard.