Canal+ : «Rentrer à la maison», le grand retour de Stéphane Guy !

Alors qu’il avait été licencié par Canal+ en décembre 2020, pour avoir apporté son soutien à son collègue Sébastien Thoen à l’antenne, Stéphane Guy a obtenu l’annulation de son licenciement auprès de la Cour d’appel de Paris. Le journaliste pourrait alors faire son retour sur la chaîne cryptée et se dit prêt à « rentrer à la maison Canal ».

Stéphane Guy pourrait faire son grand retour sur Canal+. En décembre 2020, le journaliste avait été licencié pour avoir apporté son soutien à son collègue Sébastien Thoen , viré après avoir participé à une parodie de L’Heure des pros, émission de CNews. « Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée », avait déclaré Stéphane Guy , à la mi-temps de Montpellier-PSG (1-3) le 5 décembre 2020. « On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus. »

Le 29 août 2022, le conseil des Prud’hommes de Paris avait donné raison à Stéphane Guy , considérant son licenciement comme « abusif, et qu’il n’avait commis aucune faute », précisait alors son avocat, Olivier Khatchikian . Comme indiqué par L'Équipe, il vient d’obtenir l’annulation de son licenciement auprès de la Cour d’appel de Paris et pourrait faire son retour à l’antenne.

« Il se réjouit de rentrer à la maison Canal »

« La Cour d'appel Paris par son arrêt du 25 juin 2025 a réaffirmé la sacralité du droit à la liberté d'expression et reconnu que Stéphane Guy n'en avait pas abusé », a confié Olivier Khatchikian à L'Équipe. « En prononçant la nullité du licenciement, la Juridiction a considéré que celui-ci n'aurait jamais dû être licencié et a en conséquence ordonné sa réintégration au sein de Canal. Elle a par ailleurs condamné Canal à lui verser un montant total d'un peu plus de 700 000 euros en termes de rappel de salaires notamment. Stéphane Guy est satisfait que justice lui ait été rendue et tient à saluer toutes les personnes qui ont partagé cette grande épreuve et celles qui lui ont manifesté leur soutien. Enfin il se réjouit de “rentrer à la maison Canal”, sans ressentiment et avec la passion intacte de son métier. »