Zidane : La surprenante relation avec une star d’Hollywood !

Légende du Real Madrid et du football français, Zinedine Zidane est une tête de gondole du sport tricolore, ayant notamment tourné dans une flopée de spots publicitaires y compris Volvic. La publicité sur sa routine d’avant-match avec la jambe gauche puis la droite est très réputée et certains stars du cinéma s'en inspirent. Actuellement en promotion pour son nouveau film, Brad Pitt s'est inspiré de la fameuse publicité.

En 2000, Zinedine Zidane était sur le toit du monde avec l’équipe de France après avoir remporté le Mondial deux ans plus tôt et le Ballon d’or par la même occasion. L’année en question, « Zizou » était sacré champion d’Europe avec les Bleus et tournait une publicité devenue culte pour Volvic par le biais de laquelle il expliquait sa routine de préparation aux matchs.

Zidane : «D’abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures» « J’aime ces moments-là. On est là tous ensemble. Des ballons sur le sol, nos regards qui se croisent. C’est toujours les mêmes gestes : d’abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic, toujours ». Voici le message communiqué par Zinedine Zidane dans le spot publicitaire pour la marque d’eau. Un rituel qui sonne comme celui d’une légende d’Hollywood : Brad Pitt.