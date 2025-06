Zidane - Mbappé : La première condition est fixée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D’ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’année prochaine, Zinedine Zidane est attendu au tournant. Et Laurent Blanc, qui a occupé la fonction entre 2010 et 2012, assure que Zidane aura avant tout besoin de ses joueurs majeurs, à l’image de Kylian Mbappé, pour performer à la tête des Bleus dans les années à venir.

La nouvelle a été officialisée en janvier dernier : Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane fait déjà figure de grand favori pour venir lui succéder. Interrogé dans les colonnes du Parisien, Laurent Blanc a d’ailleurs milité pour une nomination de Zidane l’an prochain à la tête des Bleus, mais il fixe une condition afin que son ami réussisse lui aussi son règne.

« Une chose fondamentale, on dépend des joueurs » « Zidane ? Ce serait bien. Très bien, même. J’espère que ce sera le cas. Mais que ce soit moi, Didier ou Zizou, il y a une chose fondamentale qu’on doit comprendre, et Dieu sait que les entraîneurs la comprennent, certains plus que d’autres : on dépend des joueurs », confie Laurent Blanc, qui fait notamment référence à Kylian Mbappé, le capitaine de l’équipe de France, qui sera un acteur majeur dans la réussite ou non de Zidane avec les Bleus.