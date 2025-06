Zidane, le retour inattendu !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France devrait au coup de sifflet final de la Coupe du monde 2026 être gérée par Zinedine Zidane. Un retour au premier plan et sur un banc de touche pour la légende des Bleus. Son fils Luca aurait lui aussi la possibilité de retrouver une place importante la saison prochaine. Explications.

Zinedine Zidane profitait courant mai d’un évènement organisé par son équipementier Adidas afin de communiquer son rêve bleu. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte ». A demi-mot, le champion du monde 98 actait sa candidature pour la succession de Didier Deschamps qui a lui-même annoncé son départ après la Coupe du monde 2026 soit au terme de son contrat.

Diego Marino s’en va, retour dans le onze de départ pour Zidane ?

Et pour cause, Estadio Deportivo confie ce jeudi que le contrat courant jusqu’au 30 juin de Diego Marino ne devrait pas être rallongé par Grenade. L’avenir du principal intéressé pourrait s’écrire du côté du Real Saragosse et d’Albacete. Marc Martinez serait alors le concurrent direct de Luca Zidane si Marino venait réellement à partir. Et à ce jour, le fils de Zidane partirait avec un temps d’avance sur Martinez. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour le deuxième de la fratrie des Zidane. Reste à savoir quel dénouement connaîtra ce feuilleton.