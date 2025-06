Zidane - Equipe de France : L'annonce qui va mettre le feu !

Comme Didier Deschamps l'a annoncé lui-même, il va quitter l'équipe de France à la fin de son engagement avec la FFF, soit le 31 juillet 2026. Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane attend patiemment de pouvoir reprendre les rênes des Bleus. Interrogé sur la potentielle arrivée du Ballon d'Or 98 sur le banc tricolore, Laurent Blanc a fait passer un message fort.

«N’ayez aucune crainte à ce sujet»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Laurent Blanc a pris position pour la succession de Didier Deschamps. Militant pour que Zinedine Zidane devienne le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, l'ancien coach du PSG a annoncé du lourd. « Zidane sélectionneur en 2026 : une évidence selon vous ? Ce serait bien. Très bien, même. J’espère que ce sera le cas. Mais que ce soit moi, Didier ou Zizou, il y a une chose fondamentale qu’on doit comprendre, et Dieu sait que les entraîneurs la comprennent, certains plus que d’autres : on dépend des joueurs. Le fait que Zidane n’ait pas entraîné depuis 2021, ça ne vous soucie pas ? Pas du tout. Vous croyez quoi ? Qu’en cinq ans on a tout oublié ? N’ayez aucune crainte à ce sujet », a déclaré Laurent Blanc, ex-sélectionneur des Bleus.