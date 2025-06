Équipe de France : Premier coup de pression pour Zidane

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tous les chemins mènent à Zinédine Zidane. L'ancien coach du Real Madrid reste le grandissime favori pour remplacer Didier Deschamps à l'issue du prochain Mondial. Si cette nomination est espérée par beaucoup, Pierre Ménès appelle à la prudence. Selon lui, le passage de Zidane en Espagne n’a pas été aussi marquant qu’on veut le faire croire.

« Zidane a la carte joker pour à peu près tous les sujets en France. Voilà, ce n’est donc pas une grande surprise qu’on fasse appel à lui alors qu’il n’a pas entraîne depuis cinq ans. Oui, forcément, il va être attendu comme le messie, et il va être effectivement attendu avec des espérances de qualité de jeu, que finalement plus personne n’attend avec Deschamps. Parce que tout le monde a compris que ce qui intéressait avant tout Deschamps, c’est le résultat » a confié l’ancien journaliste.

Un emballement loin d'être justifié ?

Mais Ménès a émis quelques réserves sur la nomination de Zidane. « Maintenant, c’est vrai qu’on oublie aussi que le Real Madrid sous Zidane, ce n’est pas non plus toujours la fête du slip… Je suis d’accord, au Real le jeu n’était pas dingue après l’effectif qu’il avait à sa disposition. Tu avais souvent Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale qui faisaient la différence individuellement, ou collectivement à trois. Voilà… Je ne suis pas convaincu qu’on ne va pas avoir quelques désillusions à ce niveau-là… Maintenant, de toute façon, Zidane aura forcément un état de grâce à la tête de l’Equipe de France… On verra combien de temps il durera » a-t-il déclaré.