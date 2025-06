Zidane - équipe de France : «Je me prépare...»

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Philippe Diallo, le président de la FFF, s'est de nouveau exprimé sur la probabilité de voir débarquer Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France après Didier Deschamps. Et sans confirmer ses contacts avec l'ancienne légende des Bleus, Diallo annonce déjà une date pour la future proposition qui devrait concerner Zidane en équipe de France.

Zinedine Zidane de retour en équipe de France , c'est pour bientôt ? L'ancien numéro 10 apparait comme le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps dans un an, après la Coupe du Monde 2026. Interrogé dimanche dans les colonnes du JDD, Philippe Diallo a de nouveau évoqué le dossier Zidane , et le président de la FFF refuse encore de confirmer cette future nomination.

« Je me réjouis qu’un grand joueur et un grand entraîneur ait un appétit d’équipe de France aussi fort. C’est formidable. Le moment venu, je serai prêt. Il faut d’abord passer les qualifications de la Coupe du monde cet automne, puis la jouer l’été prochain. Je proposerai ensuite, à ce moment-là, le successeur de Didier Deschamps », indique Diallo sur la future proposition pour le poste de sélectionneur de l' équipe de France .

« Je me prépare sans précipiter les choses »

« J’ai toujours respecté le plus possible le travail effectué par l’équipe de France pour qu’elle obtienne les meilleurs résultats possibles. Elle doit évoluer dans la plus grande sérénité. Je me prépare sans précipiter les choses, nous avons encore un peu de temps », poursuit le patron de la FFF au sujet de Zinedine Zidane. Affaire à suivre, donc...