Mbappé - Dembélé : Il y a un problème à régler !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au niveau de l’équipe de France, deux leaders offensifs semblent se distinguer en vue de la Coupe du monde 2026 avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Pour Bixente Lizarazu, Didier Deschamps va réellement devoir prendre des décisions fortes au niveau du statut de ses deux vedettes d’attaque, alors que l’attaquant du PSG a pris une toute autre dimension cette saison.

L’équipe de France dispose d’une attaque étoilée. Entre les montées en puissance de Désiré Doué, de Bradley Barcola, et de Michael Olise, mais aussi avec les présences de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, Didier Deschamps dispose de véritables cadors offensifs. Mais pour le sélectionneur tricolore, il va falloir trouver une certaine alchimie, notamment entre le numéro 10 du PSG et le numéro 9 du Real Madrid…