Zinedine Zidane : Les «cachoteries» qui le font vriller !  

Pour la succession de Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Alors que cela semble être aujourd’hui une évidence, Philippe Diallo souhaite maintenir le suspense le plus longtemps possible. Une position du président de la FFF difficilement compréhensible chez certains et qui en agace plus d’un…

Après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps a d’ores et déjà annoncé qu’il arrêterait à cette date et pour le moment, on ne sait toujours pas officiellement qui le remplacera sur le banc des Bleus. Pourtant, une évidence se dégage : Zinedine Zidane. Cela fait un moment que l’ancien du Real Madrid attend l’équipe de France et voilà que toutes les conditions seront prochainement réunies pour voir Zidane prendre les commandes.

« Ce n’est pas que je suis un adepte du secret, mais… » Tout le monde attend ainsi la nomination de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Alors que cette décision reviendra à Philippe Diallo, le président de la FFF ne veut toutefois aujourd’hui rien dire. Récemment, il expliquait à propos du cas Zizou : « Ce n’est pas que je suis un adepte du secret (sourire), mais je veux respecter le travail des gens qui sont en place, qui ont apporté beaucoup au football français et qui ont encore des échéances importantes. Et ne pas venir le polluer avec des annonces prématurées et malvenues ».