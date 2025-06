Mbappé - Benzema : Deschamps a trouvé mieux ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Certes, l'équipe de France n'a pas réussi a vaincre l'Espagne en demi-finales de Ligue des Nations et à remporter cette compétition. Mais au cours du dernier rassemblement, les Bleus ont semé de belles promesses avec une attaque relativement jeune. Selon l'ancien international Benoît Trémoulinas, l'armada offensive serait même plus impressionnante que celle de 2021.

« Je pense déjà qu’il sait qu’il a une force de frappe offensive qui est supérieure à ce qu’il a connu auparavant. S’il a quand même eu Benzema, Griezmann et Mbappé en 2021 ? Je suis d’accord, bien sûr, mais là t’as quand même de jeunes joueurs, avec l’insouciance qu’ils ont, ils sont capables de faire des trucs de fou. On l’a vu avec Cherki, Doué, Barcola, Olise, Dembélé, Mbappé… Il a une force de frappe offensive incroyable » a déclaré l’ancien membre des Girondins de Bordeaux.

Trémoulinas se montre confiant

Évidemment, l’entente entre les joueurs reste à parfaire, mais le potentiel est bien là. « Il change au fur et à mesure sa mentalité. Avant, s’il mettait le bus derrière et qu’on marquait 1-0 ou 2-0, ça lui suffisait Aujourd’hui il le dit, j’en prends 4, j’en mets 5, tant mieux (...) Pour l’instant, ça fonctionne à moitié, parce qu’on a vu que face à l’Espagne, contre un gros, ça ne passe pas encore. Mais à la Coupe du monde, tu vas affronter des équipes plus faibles que toi, et c’est à ce moment-là que tu devras marquer et gagner. Après, contre l’Argentine, le Portugal ou l’Espagne… » a-t-il confié sur Winamax TV.