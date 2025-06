Bixente Lizarazu : Le pétage de plombs sur TF1

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien international français, Benoît Trémoulinas s'est enflammé pour Rayan Cherki. Pour ses deux premières apparitions sous le maillot de l'équipe de France A, le nouveau joueur de Manchester City a marqué les esprits. Ses performances ont enchanté les foules, comme le prouve la réaction de Bixente Lizarazu lors de la rencontre face à l'Espagne.

« Vous avez entendu sur TF1 Lizarazu ? Quand il a marqué, il a pété les plombs Lizarazu. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu ça, il nous a fait vibrer. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vibré sur un but pareil » a déclaré Benoît Trémoulinas sur Winamax TV. Selon l’ancien international tricolore, Cherki devrait faire le plus grand bien à cette équipe de France.

Le show Cherki a débuté

« Sa rentrée contre l’Espagne on l’a tous vu, c’était une entrée fracassante, à l’image du joueur et son insouciance qu’il caractérise dans les matchs. Je l’ai vu débloquer des situations compliquées avec l’Olympique Lyonnais parce que ce joueur-là, rien que sur un terrain, il est élégant. C’est un joueur qui est élégant dès qu’il touche le ballon, on sent qu’il va se passer quelque chose » a déclaré Trémoulinas.