Rayan Cherki, la déclaration d'amour sur les réseaux sociaux !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OL a une nouvelle fois vu un enfant du club s'exiler à l'étranger. Ce furent le cas de Karim Benzema ou encore d'Alexandre Lacazette par le passé. Et cette fois, c'est le natif de Lyon Rayan Cherki qui a signé à Manchester City cette semaine après n'avoir connu que l'Olympique Lyonnais au cours de sa carrière. Il a profité de cette occasion pour adresser un message pétri d'amour à son club formateur sur les réseaux sociaux.

«Une grande fierté parce que c'est le club que j'aime»

La plus grande et d'ailleurs seule partie de sa carrière a pris fin avec l'annonce de son départ pour Manchester City. Sur ses réseaux sociaux, Rayan Cherki n'a pas oublié d'où il venait. Le natif de Lyon, sur la bande originale d'Interstellar du compositeur Hans Zimmer, a retracé son parcours à l'OL entamé à son plus jeune âge avec une compilation d'images et de déclarations de sa part sur son amour inconditionnel pour l'OL. « Je m'appelle Rayan Cherki, j'ai 13 ans. Je suis arrivé à l'OL à 8 ans. Une grande fierté parce que c'est le club que j'aime. J'aimerais bien jouer au grand stade. Ils ont marqué l'histoire du club et j'aimerais faire pareil. On s'inspire des plus grands ».