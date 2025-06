Raymond Domenech : La vérité sur la prise d'otage à Knysna !

En 2010, l'équipe de France a écrit l'une des pires pages de son histoire lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud. On se souvient tous encore aujourd'hui de la grève des joueurs de Raymond Domenech à Knysna après ce qui était arrivé avec Nicolas Anelka. Alors que Patrice Evra était présent, celui qui était capitaine des Bleus est revenu sur ce moment terrible du football français.

« Je n'ai pas besoin de mentir »

Invité de BeIN Sports, Patrice Evra est revenu sur ce qui est arrivé à Knysna. L'ancien joueur de Manchester United a alors fait savoir : « Cet épisode je le raconte avec sincérité et honnêteté. Je n'ai pas besoin de mentir. Ça va me rapporter quoi ? Juste, ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pensé à moi. Pourtant, beaucoup de joueurs m'ont prévenu, Thierry Henry, mais je voulais ça. A l'arrivée, j'ai dit aux gars partez en vacances et je vais tout prendre sur moi. Et tout le monde s'est acharné. Mais je suis sincère, ça ne m'a pas fait mal. La vraie histoire, moi j'ai été convoqué après la fameuse déclaration de Thuram qui dit "Il faut qu'Evra ne reporte plus le maillot de la France". C'est à partir de là que la FFF a ouvert une enquête, m'a convoqué, pendant 8 heures d'interrogation, j'ai pris 8 matchs de suspension. Pour quelle raison ? Je suis le capitaine ».